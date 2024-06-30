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рф вже "розписалася", що в Чорному морі може бути присутньою лише у форматі підводних човнів - Плетенчук

Київ • УНН

 • 109093 перегляди

росія тепер може бути присутня в Чорному морі лише у форматі підводних човнів, оскільки загроза дистанційного мінування з повітря усунута, а її надводні кораблі більше не можуть там діяти.

рф вже "розписалася", що в Чорному морі може бути присутньою лише у форматі підводних човнів - Плетенчук

Серед змін протягом 6 місяців цього року - це усунення небезпеки дистанційного мінування росіянами з літаків та можливість для рф бути присутньою в Чорному морі  у форматі підводних човнів.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефір телемарафону, передає  кореспондент УНН.

На запитання, що змінилося за 6 місяців цього року  в безпековій ситуації в акваторіях Чорного та Азовського морів, Плетенчук відповів: 

Ми змогли розширити наші можливості пропускні щодо нашого зернового коридору. В цьому сенсі стабільності стало більше. Остання така небезпека, яка була доступна для росіян - це дистанційне мінування з літаків. Цю небезпеку так само було усунено. Залишається небезпека застосування ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Тут є нам над чим працювати

- сказав речник Військово-морських сил.

За його словами, що стосується Азов-Чорноморського регіону, то знаковою є зміна командувача. 

Тобто вони (росіяни - ред. ) намагаються шукати нові рішення, нову тактику, але в принципі картина залишається незмінною. Посилено повітряну компоненту, як заміну морської в Азово-Чорноморському регіоні. Це вже помітно і це подія останнього пів року. Тобто вони вже розписалися, що в Чорному морі вони можуть бути присутніми лише у форматі підводних човнів. В принципі змінилося багато чого, в тому числі ви бачите такий вивал систем ППО в Криму, ви бачите застосування нових систем озброєння по території Криму й все це впливає на подальшу картину, на подальший перебіг подій та спроможності нашого ворога

 - зазначив Плетенчук.

рф досі не може собі дозволити знаходитися в Чорному морі надводними кораблями - Плетенчук 17.06.24, 10:39 • 27828 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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