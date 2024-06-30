Украина увеличила экспорт мороженой говядины

Украина увеличила поставки мороженой говядины на внешние рынки. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока, передает УНН.

Детали

Украина продолжает активно расширять экспорт мороженой говядины, увеличив объемы в мае 2024 года. Согласно данным Государственной службы статистики Украины (ГССУ), страна экспортировала 1,61 тыс. тонн этого вида мяса, что является на 22% больше по сравнению с апрелем 2024 года. Денежные поступления от этих поставок составили 6,34 млн долларов, что на 16% выше, чем в апреле этого же года.

По данным аналитика Георгия Кухалейшвили из Ассоциации производителей молока, спрос на мороженую говядину вырос в связи с сезоном отпусков и повышением активности гостиничного и ресторанного секторов. Главные рынки для украинской мороженой говядины в мае включали Азербайджан, Китай и Узбекистан, где наблюдается увеличение спроса на красное мясо.

За период январь-май 2024 года Украина экспортировала всего 6,73 тыс. тонн мороженой говядины на сумму 28,35 млн долларов. Несмотря на относительное уменьшение в натуральных объемах (-41%), в денежном эквиваленте экспорт оказался меньше на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что международный рынок красного мяса остается нестабильным из-за различных факторов спроса и предложения в разных регионах мира.

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