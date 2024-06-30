Україна збільшила експорт мороженої яловичини
Київ • УНН
У травні 2024 року Україна експортувала 1,61 тис. тонн замороженої яловичини на суму $6,34 млн, що на 22% більше за обсягом і на 16% більше за вартістю порівняно з квітнем 2024 року.
Україна збільшила поставки мороженої яловичини на зовнішні ринки. Про це повідомляє Асоціація виробників молока, передає УНН.
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Україна продовжує активно розширювати експорт мороженої яловичини, збільшивши обсяги в травні 2024 року. Згідно з даними Державної служби статистики України (ДССУ), країна експортувала 1,61 тис. тон цього виду м'яса, що є на 22% більше в порівнянні з квітнем 2024 року. Грошові надходження від цих поставок склали 6,34 млн доларів, що на 16% вище, ніж у квітні цього ж року.
За даними аналітика Георгія Кухалейшвілі з Асоціації виробників молока, попит на морожену яловичину зріс у зв'язку зі сезоном відпусток і підвищенням активності готельного і ресторанного секторів. Головні ринки для української мороженої яловичини у травні включали Азербайджан, Китай та Узбекистан, де спостерігається збільшення попиту на червоне м'ясо.
За період січень-травень 2024 року Україна експортувала загалом 6,73 тис. тон мороженої яловичини на суму 28,35 млн доларів. Попри відносне зменшення в натуральних обсягах (-41%), у грошовому еквіваленті експорт виявився меншим на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Експерти відзначають, що міжнародний ринок червоного м'яса залишається нестабільним через різні фактори попиту та пропозиції в різних регіонах світу.
Україна збільшила морський експорт на 30% - Шмигаль09.01.24, 16:49 • 33686 переглядiв