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Україна збільшила морський експорт на 30% - Шмигаль

Україна збільшила морський експорт на 30% - Шмигаль

Київ • УНН

 • 33684 перегляди

Морський експорт України зріс на 30% у грудні, як зазначив прем'єр-міністр Шмигаль, підкресливши важливість безпечної логістики та страхування для стимулювання торгівлі.

Україна збільшила в грудні порівняно з листопадом морський експорт на 30%. Про це повідомив прем‘єр-міністра Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

В економіці критично важливою є безпека логістики, торгівлі та інвестицій. З 2023 року завдяки ЗСУ функціонує український морський торговий коридор. За 5 місяців цим коридором пройшло 15 млн тонн експортних вантажів, переважно продовольчих. Також успішно працює Дунайський портовий кластер. Завдяки цьому в грудні порівняно з листопадом ми збільшили морський експорт на 30%

- розповів Шмигаль.

Він зазначив, що запорукою успіху тут також є страхування суден від воєнних ризиків.

"Ми запустили цей проект спільно з провідними британськими страховиками.", - сказав Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що одночасно разом із MIGA і DFC реалізується механізм страхування інвестицій.

"Також 14 експортно-кредитних агентств різних держав надають гарантії своєму бізнесу для інвестування в Україну. Все це робить бізнес в Україні більш захищеним", - зазначив прем‘єр.

Доповнення

Франція передала Україні лоцманський катер, щоб допомогти зерновому коридору підвищити ефективність роботи портів і збільшити вантажопотік.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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