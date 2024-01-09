Украина увеличила морской экспорт на 30% - Шмыгаль
Киев • УНН
Морской экспорт Украины вырос на 30% в декабре, как отметил премьер-министр Шмыгаль, подчеркнув важность безопасной логистики и страхования для стимулирования торговли.
Украина увеличила в декабре по сравнению с ноябрем морской экспорт на 30%. Об этом сообщил премьер-министра Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
В экономике критически важна безопасность логистики, торговли и инвестиций. С 2023 года благодаря ВСУ функционирует украинский морской торговый коридор. За 5 месяцев по этому коридору прошло 15 млн тонн экспортных грузов, преимущественно продовольственных. Также успешно работает Дунайский портовый кластер. Благодаря этому в декабре по сравнению с ноябрем мы увеличили морской экспорт на 30%
Он отметил, что залогом успеха здесь также является страхование судов от военных рисков.
"Мы запустили этот проект совместно с ведущими британскими страховщиками.", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, он сообщил, что одновременно вместе с MIGA и DFC реализуется механизм страхования инвестиций.
"Также 14 экспортно-кредитных агентств разных государств предоставляют гарантии своему бизнесу для инвестирования в Украину. Все это делает бизнес в Украине более защищенным", - отметил премьер.
Дополнение
Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь зерновому коридору повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.
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