Украина увеличила морской экспорт на 30% - Шмыгаль

Украина увеличила в декабре по сравнению с ноябрем морской экспорт на 30%. Об этом сообщил премьер-министра Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В экономике критически важна безопасность логистики, торговли и инвестиций. С 2023 года благодаря ВСУ функционирует украинский морской торговый коридор. За 5 месяцев по этому коридору прошло 15 млн тонн экспортных грузов, преимущественно продовольственных. Также успешно работает Дунайский портовый кластер. Благодаря этому в декабре по сравнению с ноябрем мы увеличили морской экспорт на 30%

- рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что залогом успеха здесь также является страхование судов от военных рисков.

"Мы запустили этот проект совместно с ведущими британскими страховщиками.", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что одновременно вместе с MIGA и DFC реализуется механизм страхования инвестиций.

"Также 14 экспортно-кредитных агентств разных государств предоставляют гарантии своему бизнесу для инвестирования в Украину. Все это делает бизнес в Украине более защищенным", - отметил премьер.

Дополнение

Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь зерновому коридору повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.