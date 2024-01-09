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Украина увеличила морской экспорт на 30% - Шмыгаль

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 14:49  •  10403 просмотра

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Морской экспорт Украины вырос на 30% в декабре, как отметил премьер-министр Шмыгаль, подчеркнув важность безопасной логистики и страхования для стимулирования торговли.

Украина увеличила в декабре по сравнению с ноябрем морской экспорт на 30%. Об этом сообщил премьер-министра Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В экономике критически важна безопасность логистики, торговли и инвестиций. С 2023 года благодаря ВСУ функционирует украинский морской торговый коридор. За 5 месяцев по этому коридору прошло 15 млн тонн экспортных грузов, преимущественно продовольственных. Также успешно работает Дунайский портовый кластер. Благодаря этому в декабре по сравнению с ноябрем мы увеличили морской экспорт на 30%

- рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что залогом успеха здесь также является страхование судов от военных рисков.

"Мы запустили этот проект совместно с ведущими британскими страховщиками.", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что одновременно вместе с MIGA и DFC реализуется механизм страхования инвестиций.

"Также 14 экспортно-кредитных агентств разных государств предоставляют гарантии своему бизнесу для инвестирования в Украину. Все это делает бизнес в Украине более защищенным", - отметил премьер.

Дополнение

Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь зерновому коридору повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Україна збільшила морський експорт на 30% - Шмигаль
Ukraine increased maritime exports by 30% - Shmyhal
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