Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Портал "еТабак", запуск которого планируется на февраль 2025 года, станет важным инструментом в борьбе с теневым рынком табачных изделий. Для большей эффективности к его работе следует привлечь специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Такое мнение высказала эксперт по вопросам налогообложения Growford Institute, кандидат экономических наук Татьяна Кощук в комментарии УНН.

Эксперт напомнила, что производители и импортеры должны будут подавать информацию об ингредиентах табачных изделий и выбросах в результате их употребления. Кроме этого, портал "еТабак" будет важным инструментом борьбы с нелегальной торговлей сигаретами и другими табачными изделиями, ведь будет содержать максимум информации о сырье и производственных линиях.

"Портал позволит, среди прочего, идентифицировать всех производителей и импортеров табачных изделий, сформировать их перечень, который будет известен широкой общественности. Будут обнародованы также данные по образцам табачных изделий из всех производственных линий в Украине. В случае, если к запуску портала привлечь специалистов КНИИСЭ, будет возможность дополнительно опубликовать результаты экспертизы таких образцов относительно легальности их происхождения, в том числе с информацией о производственном оборудовании и его владельце. И все это будет происходить в режиме онлайн. На установленные факты злоупотреблений оперативно будут реагировать правоохранительные органы", - отметила Кощук.

Экономист добавила, что указанная мера будет эффективна вместе с введением в действие реестра оборудования для производства табачных изделий с использованием платформы Дія.Engine.

По словам Кощук, серьезной проблемой на сегодня является, что отсутствует публичная информация и по линиям для производства табачных изделий и выданных лицензий на такую деятельность.

"Самая распространенная схема из судебной практики: появляется "владелец" арестованного оборудования, предоставляет документы, что сдал оборудование в аренду и утверждает, что понятия не имел, что оно стало инструментом для совершения преступления. Далее арест снимается, а оборудование возвращается "владельцу". Производство нелегальной продукции продолжается дальше. Использование современных цифровых технологий помешает применению таких схем", - рассказала Кощук.

Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать

Еще одним инструментом, по ее словам, который ограничит нелегальную торговлю табачными изделиями, может стать отслеживание перемещения табака. Такой механизм успешно внедрен в Польше.

"Это система GPS-мониторинга перевозок "чувствительных" грузов SENT. Если масса перевозимого табака составляет более 500 кг, это перемещение подлежит онлайн-отслеживанию и отображается в базах данных правоохранительных органов", - подытожила экономист.

Дополнительно

Директор Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что все исследования табачных изделий важны, ведь это помогает государству избежать миллиардных убытков от теневого рынка.

"Вопрос исследования всех видов табачной продукции, ее аналогов и современных заменителей актуален для государства также в контексте уплаты налогов, поскольку речь идет о подакцизных товарах и миллиардных убытках из-за теневого рынка. Задача экспертов - оперативно и точно предоставить правоохранительным органам научно-методическую поддержку для создания надежной доказательной базы и обеспечения справедливости и доверия к судебной системе Украины", - отметил Рувин.