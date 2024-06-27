Експертизи тютюнових виробів та їхніх сучасних замінників важливі у контексті сплати податків та боротьби з тіньовим ринком - Рувін
Київ • УНН
Через зростання популярності останнім часом фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз частіше проводять дослідження тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет.
Через зростання популярності останнім часом фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз частіше проводять дослідження тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет. Які сучасні технології застосовуються при проведення експертиз і чому такі дослідження важливі для економіки держави, розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН.
З початку року нам систематично призначаються експертизи з метою дослідження класичних тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання, так званих ТВЕНів, а також рідини для електронних сигарет. За останній час приріст популярності та відповідних ризиків щодо електронних сигарет навіть більший за звичні для користувачів сигарети. Практично в кожній призначеній експертизі експертам надається на дослідження до 150-200 об’єктів, тобто зразків відповідної продукції, кожен із яких повинен бути належним чином досліджений
За словами директора КНДІСЕ, забезпечувати високу ефективність роботи при таких обсягах досліджень вдається завдяки досвіду та професіоналізму спеціалістів, а також високотехнологічній матеріально-технічній базі. Інститут наразі має всі потужності для забезпечення належної якості відповідних досліджень.
Окрім того, як зазначає Рувін, постійне спілкування з іноземними партнерами-колегами дає розуміння, що той рівень, який зараз забезпечений в українській експертизі, відповідає міжнародним стандартам. Зокрема, й під час проведення досліджень сучасних замінників класичних тютюнових виробів.
"У переважній більшості випадків при дослідженні тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет експертами вирішуються питання щодо вмісту рідин та відповідності ДСТУ. Наприклад, дослідження за допомогою хроматомас-спектрометрів дозволяє в максимально стислі терміни визначати вміст рідини. Для цього спеціалістами також використовуються необхідні проби, реактиви, вимірювання та інші засоби", - додав директор КНДІСЕ.
Він підкреслив, що всі дослідження тютюнових виробів важливі, адже це допомагає державі уникнути мільярдних збитків від тіньового ринку.
"Питання дослідження всіх видів тютюнової продукції, її аналогів та сучасних замінників актуальне для держави також у контексті сплати податків, оскільки йдеться про підакцизні товари та мільярдні збитки через тіньовий ринок. Завдання експертів - оперативно й точно надати правоохоронним органам науково-методичну підтримку для створення надійної доказової бази та забезпечення справедливості й довіри до судової системи України", - підсумував Олександр Рувін.
Фахівців КНДІСЕ варто залучити до запуску порталу "еТютюн" - економіст пояснив, чому це важливо зробити26.06.24, 14:45 • 68973 перегляди