Експертизи тютюнових виробів та їхніх сучасних замінників важливі у контексті сплати податків та боротьби з тіньовим ринком - Рувін

Через зростання популярності останнім часом фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз частіше проводять дослідження тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет. Які сучасні технології застосовуються при проведення експертиз і чому такі дослідження важливі для економіки держави, розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН.

З початку року нам систематично призначаються експертизи з метою дослідження класичних тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання, так званих ТВЕНів, а також рідини для електронних сигарет. За останній час приріст популярності та відповідних ризиків щодо електронних сигарет навіть більший за звичні для користувачів сигарети. Практично в кожній призначеній експертизі експертам надається на дослідження до 150-200 об’єктів, тобто зразків відповідної продукції, кожен із яких повинен бути належним чином досліджений