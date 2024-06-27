Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Из-за роста популярности в последнее время специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет. Какие современные технологии применяются при проведения экспертиз и почему такие исследования важны для экономики государства, рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть надлежащим образом исследован - рассказал Рувин.

По словам директора КНИИСЭ, обеспечивать высокую эффективность работы при таких объемах исследований удается благодаря опыту и профессионализму специалистов, а также высокотехнологичной материально-технической базе. Институт сейчас имеет все мощности для обеспечения надлежащего качества соответствующих исследований.

Кроме того, как отмечает Рувин, постоянное общение с иностранными партнерами-коллегами дает понимание, что тот уровень, который сейчас обеспечен в украинской экспертизе, соответствует международным стандартам. В частности, и при проведении исследований современных заменителей классических табачных изделий.

"В подавляющем большинстве случаев при исследовании табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет экспертами решаются вопросы относительно содержания жидкостей и соответствия ДСТУ. Например, исследования с помощью хроматомас-спектрометров позволяет в максимально сжатые сроки определять содержание жидкости. Для этого специалистами также используются необходимые пробы, реактивы, измерения и другие средства", - добавил директор КНИИСЭ.

Он подчеркнул, что все исследования табачных изделий важны, ведь это помогает государству избежать миллиардных убытков от теневого рынка.

"Вопрос исследования всех видов табачной продукции, ее аналогов и современных заменителей актуален для государства также в контексте уплаты налогов, поскольку речь идет о подакцизных товарах и миллиардных убытках из-за теневого рынка. Задача экспертов - оперативно и точно предоставить правоохранительным органам научно-методическую поддержку для создания надежной доказательной базы и обеспечения справедливости и доверия к судебной системе Украины", - подытожил Александр Рувин.

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