Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать

Специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз стоит привлекать к работе портала "еТабак", ведь они имеют опыт в проведении экспертиз табачных изделий, и смогут верифицировать информацию предоставленную производителями и импортерами. Такое мнение озвучил профессор кафедры финансов государственного торгово-экономического университета Николай Пасечный в комментарии УНН.

Специалисты КНИИСЭ имеют ценный опыт в сфере осуществления экспертизы табачных изделий, поэтому важно чтобы они были приобщены к запуску портала "еТабак" для верификации информации поданной от производителей и импортеров табачных изделий, - отметил Николай Пасечный.

Детали

По его словам, создание и запуск портала "еТабак" является одним из важных элементов развития цифровой среды государственного контроля за производством и оборотом табачных изделий.

Этот портал даст возможность иметь перечень производителей и импортеров табачных изделий в Украине, получить от них информацию об ингредиентах, используемых в табачных изделиях. Это позволит повысить уровень прозрачности оборота табачных изделий и усилить действенность государственного контроля в этой сфере. Имея образцы продукции, перечень производителей и импортеров, а также Реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий уполномоченные государственные органы смогут идентифицировать происхождение продукции. А это, в свою очередь, улучшает эффективность политики противодействия нелегальному рынку табачных изделий, - подытожил экономист.

Напомним

С февраля 2025 года в Украине заработает портал "еТабак", на котором будет размещена информация об ингредиентах табачных изделий и выбросах в результате их употребления.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

"В свое время была идея создания тематического реестра относительно производителей. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, имеющих лицензию на продажу табачной продукции – это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть. Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты-приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативного анализа всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), заключение здесь и сейчас. Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе", - отметил Рувин.