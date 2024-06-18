В Україні запустять портал "еТютюн": стало відомо, для чого

З лютого 2025 року в Україні запрацює портал "еТютюн", на якому буде розміщена інформація про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання. Про це повідомляє Держпродспоживслужба за підсумками першого засідання робочої групи з реалізації проєкту, пише УНН.

Зазначається, що проект "еТютюн" впровадлжується спільно з Мінцифри та МОЗ. Він передбачає запуск спеціального порталу, на якому виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання. А споживачі – матимуть змогу ознайомитися з важливою для них відкритою інформацією.

Портал забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з "чорним ринком".

Світ бореться з тютюновою залежністю, і наша держава – не виключення. Ми маємо створити умови для збереження здоров’я наших громадян. Дані про інгредієнти тютюнових виробів, що не є конфіденційними, Держпродспоживслужбою будуть опубліковані на порталі. Це дозволить людям обирати, що саме споживати, і чи споживати взагалі

Портал "еТютюн" має запрацювати у лютому 2025 року, адже згідно із законодавством до першого лютого виробники повинні внести дані до загальної бази.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.

Свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників. Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути. Крім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення скажімо так безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості – приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їх присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз. Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні