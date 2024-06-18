В Украине запустят портал "еТабак": стало известно, для чего

С февраля 2025 года в Украине заработает портал "еТабак", на котором будет размещена информация об ингредиентах табачных изделий и выбросы в результате их употребления. Об этом сообщает Госпродпотребслужба по итогам первого заседания рабочей группы по реализации проекта, пишет УНН.

Отмечается, что проект "еТабак" внедряется совместно с Минцифры и Минздравом. Он предусматривает запуск специального портала, на котором производители и импортеры будут подавать информацию об ингредиентах табачных изделий и выбросы в результате их употребления. А потребители - смогут ознакомиться с важной для них открытой информацией.

Портал обеспечит прозрачность оборота табачных изделий, позволит государству контролировать их качество, иметь четкий перечень производителей и импортеров табачных изделий в Украине и бороться с "черным рынком".

Мир борется с табачной зависимостью, и наше государство - не исключение. Мы должны создать условия для сохранения здоровья наших граждан. Данные об ингредиентах табачных изделий, которые не являются конфиденциальными, Госпродпотребслужбой будут опубликованы на портале. Это позволит людям выбирать, что именно потреблять, и потреблять ли вообще - отметил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Портал "еТабак" должен заработать в феврале 2025 года, ведь согласно законодательству до первого февраля производители должны внести данные в общую базу.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

В свое время была идея создания тематического реестра по производителям. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть. Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), заключение здесь и сейчас. Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе - отметил Рувин.

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