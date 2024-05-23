Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Реестр оборудования по производству табачной продукции будет иметь максимальный эффект, если к его созданию и функционированию будут привлечены, в частности, специалисты Киевского научно-исследовательского института, которые имеют опыт и знания в этой сфере. Такое мнение озвучил экономический эксперт Андрей Новак в комментарии УНН.

Детали

По его словам, упомянутый Реестр создавать нужно, однако необходимо учесть несколько особенностей производства табачной продукции. При этом, необходимо усиливать меры контроля на этапе транспортировки и продажи табачных изделий.

"Решение о реестре всего оборудования, с помощью которого осуществляется производство табачных изделий, безусловно правильное, потому что оно значительно уменьшит возможности теневого производства этих изделий. Но на этапе производства надо учесть еще, например, такие показатели, как норма брака, норма, например, поврежденных изделий.

Для максимальной эффективности, то есть минимизации теневого оборота табачных изделий, надо предпринять действия не только на этапе производства, но и на этапе транспортировки и продажи, как оптовой, так и розничной", - отметил Андрей Новак.

На уточняющий вопрос, стоит ли приобщать к работе этого реестра специалистов Киевского научно-исследовательского института, которые проводят комплексные исследования табачной продукции, эксперт ответил утвердительно. Добавил, что можно также привлекать негосударственные организации, в частности экологические.

"Учреждения, которые уже работают в этой сфере, имеют соответствующий опыт, знание путей и вариантов нарушений, которые совершают производители и торговцы, и таким образом могут еще больше повысить эффективность контроля. Возможно, даже стоит привлекать в дополнение к этим органам еще и, например, экологические службы. Тогда такой взаимный перекрестный контроль и помощь будут давать максимальный эффект тех мер, ради которых вводится подобное решение", - подытожил экономический эксперт.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью заявил, что Реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий, который Кабмин своим постановлением поручил создать налоговой службе, может не иметь ожидаемого эффекта в борьбе с теневым рынком табака без привлечения к его формированию и работе специалистов КНИИСЭ.

Отметил, что создание Реестра в том виде, как это предлагается сейчас, приведет к тому, что эксперты не смогут идентифицировать оборудование по производству табачной продукции.

"Постановление, о котором идет речь, определяет, что в Украине будет создан Единый государственный реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий.

Это лишь один пункт из общей повестки, и мы имеем определенные сомнения, что в таком виде, как его предлагают вести и обобщать, он будет максимально действенный. В конце концов для нас, как экспертов, это процесс важный, то есть идентифицировать линию и оборудование, где произведена пачка, мы в настоящее время не сможем", - отметил Рувин.

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт