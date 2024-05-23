Досвід і знання: експерт розповів, чому фахівців КНДІСЕ треба залучити до формування Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції

Реєстр обладнання з виробництва тютюнової продукції матиме максимальний ефект, якщо до його створення та функціонування будуть залучені, зокрема, фахівці Київського науково-дослідного інституту, які мають досвід і знання у цій сфері. Таку думку озвучив економічний експерт Андрій Новак в коментарі УНН.

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За його словами, згаданий Реєстр створювати потрібно, однак необхідно врахувати декілька особливостей виробництва тютюнової продукції. При цьому, необхідно посилювати заходи контролю на етапі транспортування та продажу тютюнових виробів.

"Рішення про реєстр всього обладнання, за допомогою якого здійснюється виробництво тютюнових виробів, безумовно правильне, тому що воно значно зменшить можливості тіньового виробництва цих виробів. Але на етапі виробництва треба врахувати ще, наприклад, такі показники, як норма браку, норма, наприклад, пошкоджених виробів.

Для максимальної ефективності, тобто мінімізації тіньового обороту тютюнових виробів, треба зробити дії не лише на етапі виробництва, але й на етапі транспортування і продажу, як оптового, так і роздрібного", - зазначив Андрій Новак.

На уточнююче запитання, чи варто долучати до роботи цього реєстру фахівців Київського науково-дослідного інституту, які проводять комплексні дослідження тютюнової продукції, експерт відповів ствердно. Додав, що можна також залучати недержавні організації, зокрема екологічні.

"Установи, які вже працюють в цій сфері, мають відповідний досвід, знання шляхів і варіантів порушень, які здійснюють виробники і торговці, і таким чином можуть ще більше підвищити ефективність контролю. Можливо, навіть варто залучати на додаток до цих органів ще й, наприклад, екологічні служби. Тоді такий взаємний перехресний контроль і допомога будуть давати максимальний ефект тих заходів, заради яких запроваджується подібне рішення", - підсумував економічний експерт.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю заявив, що Реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, який Кабмін своєю постановою доручив створити податковій службі, може не мати очікуваного ефекту у боротьбі із тіньовим ринком тютюну без залучення до його формування та роботи фахівців КНДІСЕ.

Наголосив, що створення Реєстру у тому вигляді, як це пропонується зараз, призведе до того, що експерти не матимуть змоги ідентифікувати обладнання з виробництва тютюнової продукції.

"Постанова, про яку йдеться, визначає, що в Україні буде створений Єдиний державний реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Це лише один пункт з загального порядку, і ми маємо певні сумніви, що в такому вигляді, як його пропонують вести й узагальнювати, він буде максимально дієвий. Зрештою для нас, як експертів, це процес важливий, тобто ідентифікувати лінію та обладнання, де вироблена пачка, ми на даний час не зможемо", - зазначив Рувін.

Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт