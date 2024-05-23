Досвід і знання: експерт розповів, чому фахівців КНДІСЕ треба залучити до формування Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції

ukenru
10:47 • 32076 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 52081 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50943 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64893 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 79151 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115325 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138368 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140201 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 248199 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171338 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.2 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 43238 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 26923 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 46249 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 34379 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 15086 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 248199 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366410 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 381098 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296160 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3858 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 4258 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62873 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79298 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90466 перегляди
Актуальне
Досвід і знання: експерт розповів, чому фахівців КНДІСЕ треба залучити до формування Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції

Досвід і знання: експерт розповів, чому фахівців КНДІСЕ треба залучити до формування Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції

Київ • УНН

 • 123858 перегляди

Експерт розповів, чому фахівців КНДІСЕ треба залучити до формування Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції

Реєстр обладнання з виробництва тютюнової продукції матиме максимальний ефект, якщо до його створення та функціонування будуть залучені, зокрема, фахівці Київського науково-дослідного інституту, які мають досвід і знання у цій сфері. Таку думку озвучив економічний експерт Андрій Новак в коментарі УНН.

Деталі

За його словами, згаданий Реєстр створювати потрібно, однак необхідно врахувати декілька особливостей виробництва тютюнової продукції. При цьому, необхідно посилювати заходи контролю на етапі транспортування та продажу тютюнових виробів.

"Рішення про реєстр всього обладнання, за допомогою якого здійснюється виробництво тютюнових виробів, безумовно правильне, тому що воно значно зменшить можливості тіньового виробництва цих виробів. Але на етапі виробництва треба врахувати ще, наприклад, такі показники, як норма браку, норма, наприклад, пошкоджених виробів.

Для максимальної ефективності, тобто мінімізації тіньового обороту тютюнових виробів, треба зробити дії не лише на етапі виробництва, але й на етапі транспортування і продажу, як оптового, так і роздрібного", - зазначив Андрій Новак.

На уточнююче запитання, чи варто долучати до роботи цього реєстру фахівців Київського науково-дослідного інституту, які проводять комплексні дослідження тютюнової продукції, експерт відповів ствердно. Додав, що можна також залучати недержавні організації, зокрема екологічні.

"Установи, які вже працюють в цій сфері, мають відповідний досвід, знання шляхів і варіантів порушень, які здійснюють виробники і торговці, і таким чином можуть ще більше підвищити ефективність контролю. Можливо, навіть варто залучати на додаток до цих органів ще й, наприклад, екологічні служби. Тоді такий взаємний перехресний контроль і допомога будуть давати максимальний ефект тих заходів, заради яких запроваджується подібне рішення", - підсумував економічний експерт.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю заявив, що Реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, який Кабмін своєю постановою доручив створити податковій службі, може не мати очікуваного ефекту у боротьбі із тіньовим ринком тютюну без залучення до його формування та роботи фахівців КНДІСЕ.

Наголосив, що створення Реєстру у тому вигляді, як це пропонується зараз, призведе до того, що експерти не матимуть змоги ідентифікувати обладнання з виробництва тютюнової продукції.

"Постанова, про яку йдеться, визначає, що в Україні буде створений Єдиний державний реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Це лише один пункт з загального порядку, і ми маємо певні сумніви, що в такому вигляді, як його пропонують вести й узагальнювати, він буде максимально дієвий. Зрештою для нас, як експертів, це процес важливий, тобто ідентифікувати лінію та обладнання, де вироблена пачка, ми на даний час не зможемо", - зазначив Рувін.

Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт08.05.24, 12:32 • 122663 перегляди

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09