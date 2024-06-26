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Фахівців КНДІСЕ варто залучити до запуску порталу "еТютюн" - економіст пояснив, чому це важливо зробити

Київ • УНН

 • 68972 перегляди

Фахівці КНДІСЕ, що володіють досвідом в області експертизи тютюнових виробів, повинні бути залучені до перевірки інформації, що надається виробниками та імпортерами на порталі "еТютюн", для підвищення прозорості та посилення контролю над тютюновим ринком.

Фахівців КНДІСЕ варто залучити до запуску порталу "еТютюн" - економіст пояснив, чому це важливо зробити

Фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз варто залучити до роботи порталу "еТютюн", адже вони мають досвід в проведенні експертиз тютюнових виробів, і зможуть верифікувати інформацію надану виробниками та імпортерами. Таку думку озвучив професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету Микола Пасічний в коментарі УНН.

Фахівці КНДІСЕ мають цінний досвід у сфері здійснення експертизи тютюнових виробів, тому важливо щоб вони були долучені до запуску порталу "еТютюн" задля верифікації інформації поданої від виробників і імпортерів тютюнових виробів,

- зазначив Микола Пасічний.

Деталі

За його словами, створення та запуск порталу "еТютюн" є одним з важливих елементів розбудови цифрового середовища державного контролю за виробництвом і обігом  тютюнових виробів.

Цей портал дасть можливість мати перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні, отримати від них інформацію про інгредієнти, що використовуються у тютюнових виробах. Це дозволить підвищити рівень прозорості обігу тютюнових виробів та посилити дієвість державного контролю у цій сфері. Маючи зразки продукції, перелік виробників та імпортерів, а також Реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів уповноважені державні органи зможуть ідентифікувати походження продукції. А це, в свою чергу, покращує ефективність політики протидії нелегальному ринку тютюнових виробів,

- підсумував економіст.

Нагадаємо

З лютого 2025 року в Україні запрацює портал "еТютюн", на якому буде розміщена інформація про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.

"Свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників. Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути. Крім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення скажімо так безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості – приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їх присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз. Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні", - зазначив Рувін.

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