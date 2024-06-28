Залучення фахівців КНДІСЕ до роботи порталу "еТютюн" буде корисним і для споживачів, і для правоохоронних органів – економіст

Портал "еТютюн", запуск якого планується на лютий 2025 року, стане важливим інструментом у боротьбі із тіньовим ринком тютюнових виробів. Для більшої ефективності до його роботи варто залучити фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Таку думку висловила експерт з питань оподаткування Growford Institute, кандидат економічних наук Тетяна Кощук в коментарі УНН.

Експерт нагадала, що виробники та імпортери повинні будуть подавати інформацію про інгредієнти тютюнових виробів і викиди внаслідок їхнього вживання. Окрім цього, портал "еТютюн" буде важливим інструментом боротьби із нелегальною торгівлею цигарками та іншими тютюновими виробами, адже міститиме максимум інформації про сировину та виробничі лінії.

"Портал дасть змогу, серед іншого, ідентифікувати усіх виробників та імпортерів тютюнових виробів, сформувати їх перелік, який буде відомий широкому загалу. Будуть оприлюднені також дані щодо зразків тютюнових виробів з усіх виробничих ліній в Україні. У разі, якщо до запуску порталу залучити фахівців КНДІСЕ, буде можливість додатково опублікувати результати експертизи таких зразків щодо легальності їх походження, в тому числі з інформацією про виробниче обладнання та його власника. І все це відбуватиметься в режимі онлайн. На встановлені факти зловживань оперативно реагуватимуть правоохоронні органи", - зазначила Кощук.

Економіст додала, що зазначений захід буде найефективніший разом із введенням у дію реєстру обладнання для виробництва тютюнових виробів з використанням платформи Дія.Engine.

За словами Кощук, серйозною проблемою на сьогодні є, що відсутня публічна інформація і щодо ліній для виробництва тютюнових виробів та виданих ліцензій на таку діяльність.

"Найпоширеніша схема із судової практики: з’являється "власник" арештованого обладнання, надає документи, що здав обладнання в оренду і стверджує, що гадки не мав, що воно стало інструментом для вчинення злочину. Далі арешт знімається, а обладнання повертається "власнику". Виробництво нелегальної продукції продовжується далі. Використання сучасних цифрових технологій перешкодить застосуванню таких схем", - розповіла Кощук.

Фахівців КНДІСЕ варто залучити до запуску порталу "еТютюн" - економіст пояснив, чому це важливо зробити

Ще одним інструментом, за її словами, який обмежить нелегальну торгівлю тютюновими виробами, може стати відстеження переміщення тютюну. Такий механізм успішно впроваджено у Польщі.

"Це система GPS-моніторингу перевезень "чутливих" вантажів SENT. Якщо маса тютюну, що перевозиться, становить понад 500 кг, це переміщення підлягає онлайн-відстеженню і відображається у базах даних правоохоронних органів", - підсумувала економіст.

Додатково

Директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що всі дослідження тютюнових виробів важливі, адже це допомагає державі уникнути мільярдних збитків від тіньового ринку.

"Питання дослідження всіх видів тютюнової продукції, її аналогів та сучасних замінників актуальне для держави також у контексті сплати податків, оскільки йдеться про підакцизні товари та мільярдні збитки через тіньовий ринок. Завдання експертів - оперативно й точно надати правоохоронним органам науково-методичну підтримку для створення надійної доказової бази та забезпечення справедливості й довіри до судової системи України", - зазначив Рувін.