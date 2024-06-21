Благотворительный фонд " МХП-Громаді" в Национальном рейтинге "Компас благотворительности Украины" получил 112 баллов, которые трансформировались в наивысшую оценку – 5 звезд. Награду Фонд получил за прозрачную и эффективную работу 2023 года. Рейтинг третий год подряд организует Ассоциация благотворителей Украины. И в третий раз "МХП-Громаді" получает за качество своей работы и проектов 5 звезд, передает УНН.

"В мире неправительственных организаций, где доверие является ключевым фактором, партнерство требует безупречной репутации и высоких стандартов прозрачности. Наша команда постоянно развивается, обеспечивая эти требования, что подтверждается как положительным выводом PwC в Украине, так и традиционными 5 звездами в рейтинге", – комментирует Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Деятельность Фонда проверяли по таким признакам, как наличие финансового отчета, доступность объемов предоставленного финансирования, открытый доступ к информации, контактам и тому подобное.

Сертификат номинанта будет действовать до 30 июня 2025 года.

"Наличие такой награды – это сигнал партнерам, бизнесам, донорам и другим благотворителям, что организация заинтересована в подтверждении соответствия своей прозрачной и добродетельной деятельности, требованиям налоговой отчетности, соблюдении международных стандартов в осуществлении благотворительной деятельности. А для громад - это сигнал, что с фондом надежно и полезно воплощать важные развитые проекты, ведь он-ценный партнер в развитии, консультировании и финансировании", – отмечает Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад БФ "МХП-Громаді".