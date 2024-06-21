БФ "МХП-Громаді" втретє отримав найвищі бали в національному рейтингу благодійних організацій
Київ • УНН
Благодійний фонд "МХП-Громаді" третій рік поспіль отримав найвищу 5-зіркову оцінку в Національному рейтингу "Компас благодійності України" за свою прозору та ефективну роботу у 2023 році.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" в Національному рейтингу "Компас благодійності України" отримав 112 балів, які трансформувалися в найвищу оцінку – 5 зірок. Відзнаку Фонд отримав за прозору та ефективну роботу 2023 року. Рейтинг третій рік поспіль організовує Асоціація благодійників України. І втретє "МХП-Громаді" отримує за якість своєї роботи та проєктів 5 зірок, передає УНН.
"У світі неурядових організацій, де довіра є ключовим фактором, партнерство вимагає бездоганної репутації та високих стандартів прозорості. Наша команда постійно розвивається, забезпечуючи ці вимоги, що підтверджується як позитивним висновком PwC в Україні, так і традиційними 5 зірками в рейтингу", – коментує Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".
Діяльність Фонду перевіряли за такими ознаками, як наявність фінансового звіту, доступність обсягів наданого фінансування, відкритий доступ до інформації, контактів тощо.
Сертифікат номінанта буде чинним до 30 червня 2025 року.
"Наявність такої відзнаки – це сигнал партнерам, бізнесам, донорам та іншим благодійникам, що організація зацікавлена у підтвердженні відповідності своєї прозорої та доброчесної діяльності, вимогам податкової звітності, дотриманні міжнародних стандартів у здійсненні благодійної діяльності. А для громад – це сигнал, що з фондом надійно та корисно втілювати важливі розвиткові проєкти, адже він – цінний партнер у розбудові, консультуванні та фінансуванні", – наголошує Тетяна Волочай, голова Ради розвитку громад БФ "МХП-Громаді".