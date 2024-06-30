В Киеве полиция помогла женщине в беспомощном состоянии. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В Шевченковском районе Киева полицейские отреагировали на вызов от местной жительницы из-за беспокойства за ее соседку.

Патрульные Виктор Куцяк и Андрей Сугако немедленно посетили квартиру и нашли женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться и жаловалась на плохое самочувствие.

После вызова скорой помощи полицейские совместно с медиками обеспечили необходимую помощь женщине и транспортировали ее в больницу. Впоследствии сообщили, что состояние женщины стабилизировалось после оказания медицинской помощи.

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