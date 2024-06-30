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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У столиці правоохоронці допомогли жінці у складній ситуації

Київ • УНН

 • 28533 перегляди

Поліція в Києві надала допомогу жінці, яка не могла рухатися і відчувала себе погано.

У столиці правоохоронці допомогли жінці у складній ситуації

У Києві поліція допомогла жінці в безпорадному стані. Про це повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.

Деталі

У Шевченківському районі Києва поліцейські відреагували на виклик від місцевої жительки через занепокоєння за її сусідку.

Патрульні Віктор Куцяк та Андрій Сугако негайно відвідали квартиру та знайшли жінку, яка не могла самотужки пересуватися та скаржилася на погане самопочуття.

Після виклику швидкої допомоги поліцейські спільно з медиками забезпечили необхідну допомогу жінці і транспортували її до лікарні. Згодом повідомили, що стан жінки стабілізувався після надання медичної допомоги.

У Києві автівка наїхала на дитину на нерегульованому переході - поліція26.06.24, 16:33 • 20067 переглядiв

Юлія Котвицька

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