У Києві автівка наїхала на дитину на нерегульованому переході - поліція
Київ • УНН
У Києві сталася ДТП, у якій травмовано дитину. За попередніми даними поліції, на хлопчика наїхав автомобіль на нерегульованому пішохідному переході, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП у столиці у середу.
У Києві сталася ДТП, у якій травмовано дитину. За попередніми даними поліції, на хлопчика наїхав автомобіль на нерегульованому пішохідному переході, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП у столиці у середу, пише УНН.
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Автопригода сталась сьогодні, 26 червня, на вулиці Ореста Левицького, що в Деснянському районі столиці.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "БМВ", 1989 р.н., здійснив наїзд на хлопчика, коли він перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу", - вказали у поліції.
Травмовану дитину госпіталізували до лікарні. На місці ДТПпрацюють слідчі з розслідування ДТП главку поліції , ювенальні поліцейські та патрульні. Водія буде перевірено на стан сп’яніння.
Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
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