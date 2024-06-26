В Киеве произошло ДТП, в котором травмирован ребенок. По предварительным данным полиции, на мальчика наехал автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня, 26 июня, на улице Ореста Левицкого, что в Деснянском районе столицы.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "БМВ", 1989 г.р., совершил наезд на мальчика, когда он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - указали в полиции.

Травмированного ребенка госпитализировали в больницу. На месте ДТП работают следователи по расследованию ДТП главка полиции, ювенальные полицейские и патрульные. Водитель будет проверен на состояние опьянения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана правовая квалификация.

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий