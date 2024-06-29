В Одесской области будет внедрена программа занятости, которая будет предоставлять дополнительную финансовую поддержку предпринимателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Специальная Программа занятости населения на 2024-2025 годы будет введена в Одесской области с целью поддержки внутренне перемещенных лиц.

В рамках этой инициативы предпринимателям, участникам государственной программы "еРобота", будет предоставляться единовременная финансовая помощь в размере 10 тысяч гривен за каждого трудоустроенного переселенца.

Благодаря успешному сотрудничеству с международными партнерами более 60 переселенцев получили гранты на самозанятость или профессиональное обучение. Также им предоставлен доступ к правовой помощи, психосоциальной поддержке и услугам по охране психического здоровья.

За первое полугодие 2024 года в Одесской области было трудоустроено 426 человек из числа внутренне перемещенных лиц, а еще 135 человек завершили профессиональное обучение.

Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч