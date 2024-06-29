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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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27 июня 2024, 10:42  •  184308 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  193117 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  208121 просмотра
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Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

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Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

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Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  118921 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

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28 июня 2024, 11:35  •  111868 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

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28 июня 2024, 07:30  •  120634 просмотра

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Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
28 июня 2024, 07:00  •  103938 просмотра

Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

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Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
28 июня 2024, 05:43  •  94650 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

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Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
28 июня 2024, 05:01  •  57439 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

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Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  100830 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

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Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  85458 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

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Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
27 июня 2024, 12:00  •  95640 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

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Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
27 июня 2024, 08:35  •  101540 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

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Война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира - Кулеба

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С начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений, наибольшую активность враг сохраняет на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений, наибольшую активность враг сохраняет на Покровском направлении - Генштаб

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Кулеба обсудил диалог по вопросам мира со спецпредставителем КНР по делам Европы

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Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

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ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

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Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  184311 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

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26 июня 2024, 11:07  •  208125 просмотра
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