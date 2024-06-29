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На Одещині роботодавцям надаватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштованих переселенців

Київ • УНН

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В Одеській області буде реалізована спеціальна програма зайнятості, яка передбачає надання фінансової допомоги підприємцям у розмірі 10 000 грн за кожного працевлаштованого внутрішньо переміщену особу, спрямована на підтримку ВПО шляхом надання можливостей працевлаштування та професійного навчання.

На Одещині роботодавцям надаватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштованих переселенців

На Одещині буде впроваджено програму зайнятості, яка надаватиме додаткову фінансову підтримку підприємцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Деталі

Спеціальна Програма зайнятості населення на 2024–2025 роки буде запроваджена на Одещині з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб.

У межах цієї ініціативи підприємцям, учасникам державної програми "єРобота", надаватиметься одноразова фінансова допомога у розмірі 10 тисяч гривень за кожного працевлаштованого переселенця.

Завдяки успішній співпраці з міжнародними партнерами понад 60 переселенців отримали гранти на самозайнятість або професійне навчання. Також їм надано доступ до правової допомоги, психосоціальної підтримки та послуг з охорони психічного здоров’я.

За перше півріччя 2024 року на Одещині було працевлаштовано 426 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, а ще 135 людей завершили професійне навчання.

Програма зайнятості для українців у Німеччині поки що безуспішна: з 840 тис. біженців працюють лише 170 тисяч02.02.24, 11:11 • 38350 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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