Програма зайнятості для українців у Німеччині поки що безуспішна: з 840 тис. біженців працюють лише 170 тисяч
Київ • УНН
Програма працевлаштування біженців з України в Німеччині поки що виявилася малоуспішною: лише 170 000 з 840 000 біженців були працевлаштовані через три місяці після її запровадження.
За три місяці після запровадження програма із зайнятості біженців з України в Німеччині не принесла відчутних результатів. З 840 тисяч біженців працездатного віку у ФРН працюють лише 170 тисяч, повідомили у Федеральному агентстві з праці. Передає DW, пише УНН.
Деталі
В агентстві визнали, що програма Job-Turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, за три місяці після запровадження не призвела до відчутних успіхів.
Частка українок, які в січні нинішнього року знайшли роботу (1,2%), виявилася навіть нижчою за торішні 1,7%. Серед українських біженців чоловічої статі цей показник скоротився з 3,4% у січні 2023-го до 2,4% у січні нинішнього року, ідеться у звіті агентства.
Причиною такої ситуації уповноважений з реалізації програми Даніель Терценбах назвав несприятливу кон'юнктуру, яка ускладнює працевлаштування. Ще один фактор - 68% біженців з України - жінки, "кожна третя з них - з дітьми, організувати догляд за якими дуже важко".
Тому інтеграція жінок на ринку праці проходить набагато важче, ніж у чоловіків,
Нагадаємо
Нідерланди пропонують повернути частину українських біженців у відносно безпечні західні регіони України. З такою пропозицією виступили члени партії "Фермерський-громадянський рух" під час дебатів щодо урядового бюджету для біженців.
Норвегія посилює контроль щодо українських біженців, щоб знизити тиск на муніципалітети31.01.24, 10:51 • 21423 перегляди