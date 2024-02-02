Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  134706 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  146915 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  164176 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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31.01.24  •  167677 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158342 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Программа трудоустройства беженцев из Украины в Германии пока оказалась малоуспешной: лишь 170 000 из 840 000 беженцев были трудоустроены через три месяца после ее введения.

Наши за границей •   •  4824 просмотра
Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Лидеры ЕС единогласно согласовали финансовую помощь блока Украине и преодолели очередную угрозу вето со стороны Венгрии, но процесс вступления Украины пока замедлен, поскольку страны-члены остаются настороженными относительно слишком быстрого расширения ЕС.

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Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как ОПЕК+ решила оставить политику добычи нефти без изменений, хотя цены были на пути к недельному падению из-за необоснованных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

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Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю

Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Политическая сила бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана решила исключить из партии мэра Казатина Татьяну Ермолаеву.

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Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Представитель Государственного департамента США заявил, что трудно понять реализацию по демилитаризованной зоне между РФ и Украиной, пока российские войска будут оставаться в некоторых частях Украины.

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Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

Партизаны обнаружили около 10 российских истребителей Су-30 и места размещения средств ПВО на стратегическом аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

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Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

В Германии общественный транспорт парализован: профсоюз Verdi объявил забастовку, на которую вышли 90 тысяч работников

Из-за общенациональной забастовки, которую организовал профсоюз Verdi с требованием улучшения условий труда и на которую вышло более 90 тысяч работников общественного транспорта, в пятницу было остановлено автобусное и трамвайное сообщение по всей Германии, кроме Баварии.

Новости Мира •   •  16322 просмотра
В Германии общественный транспорт парализован: профсоюз Verdi объявил забастовку, на которую вышли 90 тысяч работников

Не искать виноватых, а менять систему - как работает новая команда Минобороны

Новая команда Минобороны должна довольно быстро решить непростую проблему: показать, что министерство готово признавать свои ошибки, открыто к диалогу с общественностью, и во взаимодействии с ней настроено искоренять любые коррупционные проявления и внедрять новые механизмы работы.

Политика •   •  59066 просмотра
Не искать виноватых, а менять систему - как работает новая команда Минобороны

Ермак обсудил с Салливаном текущую ситуацию на фронте и помощь Украине

Во время телефонного разговора Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и необходимость укрепления системы противовоздушной обороны страны от российских атак.

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Ермак обсудил с Салливаном текущую ситуацию на фронте и помощь Украине

Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол

По словам Сергея Корсунского, Япония не принимала решение о передаче Украине ракет Patriot, поскольку является только производителем ракетных систем и передает их США. Что будет дальше происходить с этими ракетами не касается японско-украинских отношений. Это компетенция Соединенных штатов.

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Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол