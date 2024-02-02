Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

За три месяца после введения программа по занятости беженцев из Украины в Германии не принесла ощутимых результатов. Из 840 тысяч беженцев трудоспособного возраста в ФРГ работают только 170 тысяч, сообщили в Федеральном агентстве по труду. Передает DW, пишет УНН.

Детали

В агентстве признали, что программа Job-Turbo, призванная ускорить интеграцию украинских беженцев на рынке труда в Германии, за три месяца после введения не привела к ощутимым успехам.

Доля украинок, которые в январе нынешнего года нашли работу (1,2%), оказалась даже ниже прошлогодних 1,7%. Среди украинских беженцев мужского пола этот показатель сократился с 3,4% в январе 2023-го до 2,4% в январе нынешнего года, говорится в отчете агентства.

Причиной такой ситуации уполномоченный по реализации программы Даниэль Терценбах назвал неблагоприятную конъюнктуру, которая затрудняет трудоустройство. Еще один фактор - 68% беженцев из Украины - женщины, "каждая третья из них - с детьми, организовать уход за которыми очень трудно".

Поэтому интеграция женщин на рынке труда проходит гораздо труднее, чем у мужчин, - утверждает представитель Федерального агентства по труду.

Напомним

Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев.

Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты