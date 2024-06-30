Канадская авиакомпания WestJet отменила 407 рейсов из-за забастовки: 49 000 пассажиров были задержаны
Киев • УНН
Авиакомпания WestJet отменила 407 рейсов в Канаде, задерживая около 49 000 пассажиров из-за забастовки после неудачных переговоров с профсоюзом своих работников.
В Канаде WestJet Airlines отменила 407 рейсов из-за забастовки, в результате чего около 49 000 пассажиров были задержаны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В Канаде авиакомпания WestJet Airlines объявила об отмене 407 рейсов в поздний вечер субботы, что задержало более 49 000 пассажиров, из-за неудачного процесса переговоров между компанией и профсоюзом ее работников. Представители WestJet сообщили, что пытаются снизить свой эксплуатационный парк до 30 самолетов до конца воскресенья, держа расстояние между ними в течение ночи и следующего дня.
Министр труда Канады Шеймус О'Риган выразил призыв к обеим сторонам достичь компромисса, предварительно вызвав на переговоры, однако к вечеру субботы сторонам не удалось найти общий язык. Сейчас WestJet продолжает вести переговоры в надежде урегулировать конфликт и восстановить регулярное расписание полетов.
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