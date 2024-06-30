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Канадська авіакомпанія WestJet скасувала 407 рейсів через страйк: 49 000 пасажирів були затримані

Київ • УНН

 • 44884 перегляди

Авіакомпанія WestJet скасувала 407 рейсів у Канаді, затримуючи близько 49 000 пасажирів через страйк після невдалих переговорів з профспілкою своїх працівників.

Канадська авіакомпанія WestJet скасувала 407 рейсів через страйк: 49 000 пасажирів були затримані

У Канаді WestJet Airlines скасувала 407 рейсів через страйк, внаслідок чого близько 49 000 пасажирів були затримані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У Канаді авіакомпанія WestJet Airlines оголосила про скасування 407 рейсів у пізній вечір суботи, що затримало понад 49 000 пасажирів, через невдалий процес переговорів між компанією і профспілкою її працівників. Представники WestJet повідомили, що намагаються знизити свій експлуатаційний парк до 30 літаків до кінця неділі, тримаючи відстань між ними протягом ночі та наступного дня.

Міністр праці Канади Шеймус О'Ріган висловив заклик до обох сторін досягти компромісу, попередньо викликавши на переговори, проте до вечора суботи сторонам не вдалося знайти спільну мову. Наразі WestJet продовжує вести переговори в надії врегулювати конфлікт та відновити регулярний розклад польотів.

Україна та Канада оновили угоду про вільну торгівлю26.06.24, 15:49 • 41093 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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