Україна та Канада оновили угоду про вільну торгівлю
Київ • УНН
Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою зміцнює торговельно-економічне співробітництво між двома країнами. Також йдеться про полегшення тимчасового в'їзду для українських постачальників послуг і просування вільної цифрової економіки,.
Сьогодні, 26 червня Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг оновили угоду про вільну торгівлю, пише УНН.
Вже з 1 липня набуває чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Оновлена CUFTA має принести користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою та Україною. Сама ж угода, буде зберігати умови доступу до ринку для товарів із Угоди 2017 року також там з’являться нові розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.
Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою — символ незмінної підтримки Канадою нашої боротьби, нашої економічної стійкості. Я переконана, що вона дозволить посилити торговельно-економічну співпрацю між Україною та Канадою, зміцнить наше економічне партнерство та сприятиме участі канадських компаній в економічному відновленні та відбудові України. Це без перебільшення історична подія, адже ця Угода є однією із найсучасніших у світі. Це перша угода, яка чітко показує — Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів
Оновлена CUFTA - перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення півострова від окупантів.
Ключові переваги оновленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою: Лібералізація ринку послуг за негативним списком. працівники українських компаній, які надаватимуть послуги у Канаді зможуть за спрощеними й розширеними умовами податися на тимчасовий в’їзд до Канади.
Угода допоможе Україні побудувати вільну і відкриту цифрову екосистему економіки. Для товарів, які експортуються в Канаду без мит можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю.
Важливе місце в угоді посідають питання щодо довкілля, праці, прозорості та відповідального ведення бізнесу.
Нагадаємо
За підрахунками Міністерства економіки, 40% української економіки перебуває "у тіні". Очевидно, що це стосується і аграрного сектора та експорту аграрної продукції.