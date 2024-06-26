Україна та Канада оновили угоду про вільну торгівлю

Сьогодні, 26 червня Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг оновили угоду про вільну торгівлю, пише УНН.

Вже з 1 липня набуває чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Оновлена CUFTA має принести користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою та Україною. Сама ж угода, буде зберігати умови доступу до ринку для товарів із Угоди 2017 року також там з’являться нові розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою — символ незмінної підтримки Канадою нашої боротьби, нашої економічної стійкості. Я переконана, що вона дозволить посилити торговельно-економічну співпрацю між Україною та Канадою, зміцнить наше економічне партнерство та сприятиме участі канадських компаній в економічному відновленні та відбудові України. Це без перебільшення історична подія, адже ця Угода є однією із найсучасніших у світі. Це перша угода, яка чітко показує — Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів