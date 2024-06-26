Сегодня, 26 июня министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Канады Мэри НГ обновили соглашение о свободной торговле, пишет УНН.

Уже с 1 июля вступает в силу обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). Обновленная CUFTA должна принести пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной. Сама же сделка, будет сохранять условия доступа к рынку для товаров из соглашения 2017 года также там появятся новые разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.

Обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой — символ неизменной поддержки Канадой нашей борьбы, нашей экономической устойчивости. Я убеждена, что она позволит усилить торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Канадой, укрепит наше экономическое партнерство и будет способствовать участию канадских компаний в экономическом восстановлении и восстановлении Украины. Это без преувеличения историческое событие, ведь эта сделка является одной из самых современных в мире. Это первое соглашение, которое четко показывает — Украина разделяет торговую повестку дня Канады, США, ЕС, Японии и других наших партнеров - отметила первая вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины. Свириденко

Обновленная CUFTA-первое соглашение о свободной торговле, в котором особое внимание уделяется Крыму и крымским татарам и усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле. Это основа для экономического развития Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.

Ключевые преимущества обновленного Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой: либерализация рынка услуг по отрицательному списку. работники украинских компаний, которые будут предоставлять услуги в Канаде смогут по упрощенным и расширенным условиям податься на временный въезд в Канаду.

Соглашение поможет Украине построить свободную и открытую цифровую экосистему экономики. Для товаров, которые экспортируются в Канаду без пошлин можно будет использовать компоненты из ЕС, Британии, Израиля.

Важное место в соглашении занимают вопросы об окружающей среде, труде, прозрачности и ответственном ведении бизнеса.

Напомним

По подсчетам Министерства экономики, 40% украинской экономики находится "в тени". Очевидно, что это касается и аграрного сектора и экспорта аграрной продукции.