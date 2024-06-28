Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

Перезалог имущества зернового терминала "Олимпекс" одесскими бизнесменами Сергеем Грозой и Владимиром Науменко несколько раз свидетельствует о вероятном наличии мошеннической схеме. Правоохранительные органы должны провести расследование и при установлении фактов мошенничества привлечь к уголовной ответственности как заемщиков, так и должностных лиц банков, выдававших им кредиты. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Такие действия (перезалог Грозой и Науменко уже обремененного имущества – ред.) действительно могут свидетельствовать о мошеннической схеме. Правоохранительные органы должны расследовать такие случаи, принимая меры к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Национальный банк Украины должен контролировать деятельность банков и проводить проверки для выявления подобных нарушений. НБУ также имеет право налагать штрафы и применять другие санкции в отношении банков, нарушающих законодательство - сказал Касьяненко.

Он отметил, что, если имущество терминала было передано в залог трижды с нарушением законодательства, ответственность за это несут как заемщик, так и банк.

Заемщик может быть привлечен к ответственности за мошенничество или злоупотребление доверием. Банк, не осуществивший надлежащую проверку обременений, может нести ответственность за халатность и нарушение банковских правил - отметил Касьяненко.

Он добавил, что банк обязан проверять переданное в залог по кредиту имущество на предмет наличия каких-либо обременений.

Это часть процесса due diligence, который включает проверку юридической чистоты объекта залога. Банк должен обращаться в Государственный реестр обременений движимого имущества и Государственный реестр прав на недвижимое имущество, чтобы убедиться в отсутствии других кредиторов - пояснил юрист.

По его словам, если имущество уже обременено залогом, банк не может выдать кредит под этот залог без согласия первого кредитора. В случае, когда имущество обременено дважды, выдача третьего займа без согласия предыдущих двух кредиторов также невозможна. Касьяненко отметил, что это обусловлено принципом очередности удовлетворения требований залоговых кредиторов, закрепленным в законодательстве.

В то же время юрист подчеркнул, что компания не может распоряжаться имуществом, переданным в залог, без согласия кредитора. Это касается продажи, передачи в аренду или иного отчуждения имущества. Нарушение этого правила может привести к признанию таких сделок недействительными и наложению штрафных санкций на компанию.

Касьяненко также добавил, что банк не имеет права взимать имущество с должника, если оно арестовано в рамках уголовного производства. В таком случае приоритетным является решение уголовного дела, и только после этого возможно удовлетворение требований кредитора. Если банк пытается взыскать арестованное имущество, он может быть привлечен к ответственности за нарушение правовой процедуры.

Напомним

УНН рассказывал, что одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, с помощью своих компаний управлявших зерновым терминалом "Олимпекс", удалось трижды перезаложить имущество. Половина терминала "Олимпекс", в том числе "Сухой Порт" были под залогом у американского фонда с 2019 года.

И когда Гроза с Науменко, вероятно, решили не отдавать 75 млн долл. кредита они взяли займ в украинских банках "Восток" и "Південний" под залог того же имущества, что было у американцев. После этого банки якобы продали залоговое имущество по, вероятно, очень заниженной цене, и в конечном счете оно оказалось под еще одним залогом, но уже, как пишут СМИ, у подконтрольных Грозе и Науменко компаний.

Таким образом, они, вероятно, хотели сохранить контроль над крупнейшими воротами серого экспорта в 2021-2023 годах. Не исключено, что помогал в реализации замысла председатель правления банка "Восток" и по совместительству председатель фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете Вадим Мороховский. По данным источников УНН, кредитный договор Грозы и Науменко предусматривал, что любые действия по имуществу "Олимпекса" они должны были согласовывать с американскими кредиторами.