"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

Одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, которые с помощью своих компаний управляли зерновым терминалом "Олимпекс" удалось трижды перезаложить имущество. Таким образом они, вероятно, хотели сохранить контроль над самыми большими воротами серого экспорта в 2021-2023 годах. УНН выяснил, кто из украинских банкиров оказался причастен к схеме предпринимателей.

В истории перезалога зернового терминала участвовали трое главных героев – упомянутые Гроза с Науменко, а также глава правления банка "Восток" и по совместительству глава фракции "Слуга народа" в Одесском местном совете Вадим Мороховский.

В ноябре 2019 года агрохолдинг GNT Group получил 75 млн долларов кредита от американского инвестиционного фонда для развития терминала "Олимпекс". В качестве залога по кредиту Гроза и Науменко передали фонду корпоративные права, недвижимое имущество (половину зернового терминала), а также "Сухой Порт". Погасить ссуду бизнесмены должны были до 5 декабря 2021 года.

Наверное, Гроза с Науменко с самого начала не планировали возвращать заёмные деньги, но и терять "Олимпекс" они явно тоже не желали. Пока бизнесмены уговаривали кредиторов отсрочить погашение долга, они искали варианты выхода из ситуации. Вероятно, не придумав ничего лучше, они воспользовались давно известной схемой перезалога имущества, которую в Украине часто используют недобросовестные предприниматели. Но для этого им нужен был банк-союзник. Никто не смог бы лучше помочь Грозе и Науменко, чем их товарищ-банкир.

Пока американцы свято верили в честность Грозы и Науменко, те за спиной партнеров решили провернуть схему, которая, как они были уверены, позволит им не платить по счетам.

Через пару месяцев после получения инвестиционного кредита от фонда Гроза и Науменко решили без разрешения кредитора взять заём еще и в украинском банке и таким образом обезопасить свое имущество от претензий американцев. В 2020 году с помощью ООО "Ферко" и ООО "Вторметекспорт", которые входят в состав агрохолдинга GNT Group Грозы и Науменко, они получили 17,5 млн долларов кредита в банке "Південний". Упомянутый банкир-Мороховский ранее возглавлял правление этого банка. Залогом по займу стали полтерминала, права на которые уже были у американского фонда.

Согласно законодательству, перед тем как выдавать кредит "Південний" должен был проверить права на имущество, которое передавалось в залог.

"Законодательство Украины четко устанавливает обязанность банков осуществлять надлежащую проверку передаваемого под залог имущества. Это включает проверку наличия любых других обременений или залогов, зарегистрированных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Однако на практике могут возникать ситуации, когда эта проверка осуществляется не должным образом. Действия банка, принимающего под залог имущество, уже обремененное другим залогом без надлежащей проверки и согласия предыдущего кредитора, незаконны и могут быть обжалованы в судебном порядке. Банки обязаны соблюдать законодательные требования по проверке имущества, которое передается под залог, и принимать все необходимые меры для предотвращения мошенничества", объяснил адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Юрист привел несколько примеров того, как еще могут злоупотреблять имуществом, кроме двойного залога.

Например, могут проводится фиктивные операции с имуществом. "Неблагополучные бизнесмены могут использовать схемы, когда имущество перепродается между аффилированными компаниями под видом взыскания задолженности по кредиту. К примеру, компания А предоставляет кредит компании Б под залог имущества, которое уже находится в залоге у компании С. В случае дефолта компания А "взыскивает" имущество, но фактически оно остается под контролем собственников компании Б через новую фирму", - объяснил Касьяненко.

Игнорирование судебных решений – еще одно злоупотребление. По словам адвоката, если есть судебное решение о запрете отчуждения имущества, но банк все равно осуществляет взыскание и перепродажу, это может быть признаком сговора с собственником имущества. Такие действия нарушают законодательство и могут привести к уголовной ответственности за мошенничество.

Поэтому возникает вопрос, как так вышло, что половину "Олимпекса" заложили дважды и продали при имеющемся судебном запрете?

Но на этом история не заканчивается. Кроме самой выдачи кредита, Мороховский также и в дальнейшем вероятнее всего способствовал Грозе и Науменко. Иначе как объяснить тот факт, что банк "Південний" в начале 2023 года начал срочно требовать возвращения кредита, срок которого должен был закончиться 31 июля 2024 года?

Компании Грозы и Науменко получили требование украинского банка вернуть долг в январе 2023 года и у них было 30 дней на его выполнение. Но "Південний" не дожидаясь истечения этого срока, что является нарушением закона "Об ипотеке" начал процедуру взыскания.

Стоит отметить, что суд в рамках дела о банкротстве запретил отчуждение имущества терминала еще до старта процесса взыскания. Кроме того, все имущество терминала находилось под арестом, в рамках уголовного дела против Грозы и Науменко. Но это не помешало частному нотариусу Дмитровой Т. Перерегистрировать право собственности на имущество.

Таким образом "Південний" продал половину зернового терминала "Олимпекс" всего лишь за 4,3 млн долларов компании "Санолта Корм" (группа Sunolta). В 2020 году стоимость терминала оценивалась минимум в 300 млн долларов.

Чтобы еще больше запутать американских кредиторов и украинское правосудие Гроза и Науменко перепродали имущество еще раз компании "Аттолло Гранум", которая также входит в группу Sunolta. Эта компания была специально создана под покупку за несколько недель до сделки.

Последним шагом запутанной схемы стала передача компанией "Аттолло Гранум" полученного имущества в залог под 130,8 тысяч долларов ипотеки ООО "Озирки", которую по данным СМИ контролируют Гроза и Науменко. Таким образом половина терминала оказалась заложена трижды.

Вероятно, после того, как троица убедилась в своем успехе Гроза и Науменко решили убедить Мороховско повторить "подвиг". В этот раз речь о "Сухом Порту" - участке подготовки зерновых грузов на терминале "Олимпекс".

В случае с "Південним" кредиты под залог половины "Олимпекса" брали подконтрольные Грозе и Науменко ООО "Ферко" и ООО "Вторметэкспорт". А в случае с "Сухим Портом" вместо "Ферко" в игру вступила компания бизнесменов "Зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноэкспорт".

С помощью компаний "Зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноэкспорт" и "Вторетэкспорт" Гроза и Науменко взяли кредит в банке "Восток" под залог "Сухого Порта", который уже был заложен. Срок полного погашения займа по кредитному договору должен был истечь 25 мая 2023 года. Но не дождавшись окончания действия кредитного договора, как в ситуации с "Південним", банк "Восток" начал процедуру взыскания долга.

При этом официальное требование, по данным СМИ, банк "Восток" вручил 2 декабря 2022 года нарочно вместо официального уведомления почтой. Таким образом банк нарушил ст. 35 закона "Об ипотеке", предполагающей отправку официальных уведомлений должнику.

Фактически, по данным СМИ, процедура взыскания началась через два месяца после уведомления – 13 февраля 2023 года, путем внесения изменений в Государственный реестр обременений движимого имущества, что может свидетельствовать о том, что первое уведомление было подделкой.

Как и в случае с банком "Південном" правоохранители проверяют деятельность банка "Восток".

Но история на этом не закончилась. Еще до внесения изменений в государственный реестр, 10 февраля 2023 года, банк "Восток" переуступил право требования по своему кредитному договору ООО "ФК "Солюшинс Фактор".

Эта компания в тот же день переуступила его ООО "Доступные финансы". В тот же день "Доступные финансы" продала "Сухой Порт" компании Sunolta OU, которая входит в группу компаний Sunolta.

Стоит отметить, что рыночная стоимость "Сухого Порта" в 2020 году была минимум 18 млн долларов. А группе Sunolta он достался всего за 4,7 млн долларов. Более того, как и в предыдущей схеме с банком "Південний" Sunolta купила "Сухой Порт" несмотря на то, что он находился под арестом по одному из уголовных производств с марта 2023 года.

Это также не помешало Sunolta OU передать "Сухой Порт" 10 апреля 2023 года своему же ООО "Зерновой порт". Эта компания была зарегистрирована всего за несколько недель до получения "Сухого Порта" и не имела на балансе другого имущества, а ее единственным участником являлась Sunolta OU.

19 апреля 2023 года ООО "Зерновой порт" передало "Сухой Порт" терминала "Олимпекс" на 20 лет в качестве залога по кредиту 78,5 тыс. долларов ООО "Майнд Сет", которая, по дынным СМИ, подконтрольна Грозе и Науменко.

Как видим обе схемы перезалога очень похожи и в конечном итоге обе, по данным СМИ ведут к Грозе и Науменко. В связи с этим возникает вопрос, почему в Одесском СИЗО до сих пор пустуют минимум три места?