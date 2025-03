"Українці знову перевершили очікування": генсек НАТО висловився про контрнаступ Сил оборони України

Деталі

Столтенберг дав позитивну оцінку українському контрнаступу та наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

Цитата

«Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян і можуть прорватися через деякі добре укріплених територій», — зазначив він.

Столтенберг також звернув увагу на важкі бої на фронтах, при цьому українці на своєму нелегкому шляху до перемоги, за його словами, «добиваються успіхів, які набирають обертів».

Генсек НАТО не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України та додав, що між союзниками з НАТО та з українською стороною «ведеться постійний діалог».

«Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ в Україну - тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ – Київ, схід – Харківську область, територію на півдні - Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів», — заявив Столтенберг.

“Ukrainians have exceeded expectations again & again,” says NATO head @jensstoltenberg, as the slow pace of the counteroffensive prompts concern from some allies. “We need to trust them. We advise, we help, we support. But… it is the Ukrainians that have to make those decisions” pic.twitter.com/kvwnikZgcm

— Christiane Amanpour (@amanpour) August 30, 2023