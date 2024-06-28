Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП

Любое вмешательство в деятельность суда запрещено и за него предусмотрена уголовная ответственность. Ежегодно в Высший совет правосудия поступает до 200 обращений от судей, однако лишь в 10% из них ВСП видит факты вмешательства в осуществление правосудия. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал бывший член ВСП, экс-декан юридического факультета Львовского национального университета Андрей Бойко.

Детали

Ранее председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых, призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился к Высшему совету правосудия и Офису генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытке нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал Решение Коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно, таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

"Любое вмешательство в осуществление правосудия является запрещенным. Более того, есть уголовная ответственность за вмешательство в деятельность судьи в связи с осуществлением правосудия. Согласно закону, судья обращается одновременно к ВСП и ОГП. Ну, и понятно - Генпрокурор, если видит, что есть основания, вносит (данные – ред.) в реестр досудебных расследований и начинается досудебное расследование", - отметил Бойко.

По его словам, после поступления в ВСП заявления судьи о вмешательстве в его деятельность, путем автоматизированного распределения определяется докладчик из состава членов Высшего совета правосудия, который после изучения материалов выносит вопрос на рассмотрение органа. Если ВСП видит признаки вмешательства в деятельность суда - обращается в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины и информирует парламент о факте вмешательства. Кроме того, ВСП также имеет право обращаться к Генеральному прокурору Украины.

"Мы же прекрасно понимаем, что эффективность установления всех обстоятельств, которые связаны с возможным вмешательством (в деятельность суда – ред.) лежит на органах досудебного расследования, то есть действительно ли досудебное расследование является эффективным, установлены ли все обстоятельства, связанные с вмешательством в деятельность судьи и, соответственно, результат досудебного расследования. Но, если быть откровенным, я не помню, чтобы вообще были материалы досудебного расследования и чтобы были переданы в суд (материалы – ред.) о факте вмешательства в деятельность судьи народного депутата", - добавил Бойко.

Он отметил, что судьи ежегодно обращаются в ВСП – это от 150 до 200 обращений каждый год. Однако лишь в 10% из них, по словам Бойко, ВСП констатирует, что имеет место факт вмешательства в деятельность суда. "Но, если быть откровенным, такого действенного реагирования я не припоминаю", - отметил Бойко.

Напомним

Ранее президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи, определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.