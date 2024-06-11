Гетманцев vs судді: голова податкового комітету вчергове намагається тиснути на суд

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев знову розкритикував суддів, проте цього разу Дніпропетровського окружного адмінсуду. Це сталося після того, як стало відомо, що суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч подав заяву до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора проте, що нардеп здійснює тиск і незаконно втручається в діяльність суду, пише УНН.

Голова парламентського комітету давно демонструє своє зацікавлене ставлення до процесу ліквідації банку "Конкорд". Раніше Гетманцев дозволив собі під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики публічно заявити, що власники банку "не українці", а також дав прямі вказівки правоохоронцям їх переслідувати.

Цього ж разу народний депутат вирішив розкритикувати рішення колегії Дніпропетровського окружного адмінсуду, яким було визнано незаконним і скасовано рішення Правління Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд".

Гетманцев ймовірно так поспішав, що у своєму дописі в Telegram вказав прізвище лише одного з трійки суддів, а також написав неправильно назву суду. При цьому він знову завуальовано закликає не сприймати рішення суду як законне. Варто зазначити, що рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду ще не набуло законної сили, адже поки ще не сплив строк його оскарження. Більше того, Нацбанк раніше заявив, що планує подати апеляцію.

Тож ймовірно своїм дописом Гетманцев намагається відправити меседж суддям, які розглядатимуть апеляційну скаргу НБУ.

Більше того, ми отримуємо рішення Дніпровського окружного адмінсуду у справі №160/25952/23 судді Златіна С. В. про скасування рішення НБУ про відкликання ліцензії банку "Конкорд". Не буду давати оцінку, ані рішенню, ані бездіяльності правоохоронців. Дам оцінку нам з вами, які дозволяємо цинічно і зухвало творити такі речі на третьому році війни. Попри всі наші хвалені судові реформи - написав Гетманцев.

Не завадила голові податкового комітету й вже подана скарга судді Циктіча щодо тиску і незаконного втручання в діяльність суду. Тож не виключено, що Гетманцев відчуває повну безкарність у своїх діях.

Додамо

У своєму зверненні суддя Циктіч зазначає, що Гетманцев своїм дописом намагається вказати йому, яке рішення має бути прийняте. Циктіч також підкреслив, що останні рядки допису Гетманцева є "прямим тиском на суддю з метою забезпечення ухвалення останнім рішення".

Таким чином, зміст згаданої вище публікації свідчить про намір її автора схилити мене, як суддю до прийняття рішення на користь однієї зі сторін кримінального провадження. Викладені факти розцінюю як відкрите втручання у діяльність судді та намагання чинити тиск для ухвалення рішення, у якому зацікавлений автор публікації, що свідчить про незаконний вплив на суддю - підкреслив суддя Циктіч.

У пресслужбі ВРП також повідомили, що звернення судді Циктіча на засіданні ще не розглядалося. Водночас, там додали, що суддя також звернувся із відповідною заявою до Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.