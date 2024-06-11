Гетманцев vs судьи: глава налогового комитета в очередной раз пытается давить на суд

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев снова раскритиковал судей, однако на этот раз Днепропетровского окружного админсуда. Это произошло после того, как стало известно, что судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич подал заявление в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора о том, что нардеп осуществляет давление и незаконно вмешивается в деятельность суда, пишет УНН.

Глава парламентского комитета давно демонстрирует свое заинтересованное отношение к процессу ликвидации банка "Конкорд". Ранее Гетманцев позволил себе во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики публично заявить, что владельцы банка "не украинцы", а также дал прямые указания правоохранителям их преследовать.

В этот же раз народный депутат решил раскритиковать решение коллегии Днепропетровского окружного админсуда, которым было признано незаконным и отменено решение Правления Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".

Гетманцев вероятно так спешил, что в своей заметке в Telegram указал фамилию только одного из тройки судей, а также написал неправильно название суда. При этом он снова завуалировано призывает не воспринимать решение суда как законное. Стоит отметить, что решение Днепропетровского окружного админсуда еще не вступило в законную силу, ведь пока еще не истек срок его обжалования. Более того, Нацбанк ранее заявил, что планирует подать апелляцию.

Поэтому вероятно своим сообщением Гетманцев пытается отправить месседж судьям, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

Более того, мы получаем решение Днепровского окружного админсуда по делу №160/25952/23 судьи Златина С. В. об отмене решения НБУ об отзыве лицензии банка "Конкорд". Не буду давать оценку, ни решению, ни бездействию правоохранителей. Дам оценку нам с вами, которые позволяем цинично и дерзко творить такие вещи на третьем году войны. Несмотря на все наши хваленые судебные реформы - написал Гетманцев.

Не помешала главе налогового комитета и уже поданная жалоба судьи Циктича относительно давления и незаконного вмешательства в деятельность суда. Поэтому не исключено, что Гетманцев чувствует полную безнаказанность в своих действиях.

Добавим

В своем обращении судья Циктич отмечает, что Гетьманцев своим сообщением пытается указать ему, какое решение должно быть принято. Циктич также подчеркнул, что последние строки сообщения Гетьманцева являются "прямым давлением на судью с целью обеспечения принятия последним решения".

Таким образом, содержание упомянутой выше публикации свидетельствует о намерении ее автора склонить меня, как судью к принятию решения в пользу одной из сторон уголовного производства. Изложенные факты расцениваю как открытое вмешательство в деятельность судьи и попытки оказать давление для принятия решения, в котором заинтересован автор публикации, что свидетельствует о незаконном влиянии на судью - подчеркнул судья Циктич.

В пресс-службе ВСП также сообщили, что обращение судьи Циктича на заседании еще не рассматривалось. В то же время, там добавили, что судья также обратился с соответствующим заявлением в Офис генерального прокурора.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.