Щороку ВРП отримує до 200 звернень від суддів, але факти тиску знаходить лише в 10% з них – колишній член ВРП

Будь-яке втручання у діяльність суду заборонено і за нього передбачена кримінальна відповідальність. Щороку до Вищої ради правосуддя надходить до 200 звернень від суддів, проте лише у 10% з них ВРП вбачає факти втручання в здійснення правосуддя. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів колишній член ВРП, ексдекан юридичного факультету Львівського національного університету Андрій Бойко.

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Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність. Після того Гетманцев опублікував ще один допис, у якому розкритикував рішення колегії суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду. Вони визнали, що Нацбанк ухвалив незаконне рішення про позбавлення ліцензії та старт ліквідації банку "Конкорд". Ймовірно, таким чином Гетманцев хотів вплинути на суддів, які розглядатимуть апеляційну скаргу НБУ.

"Будь-яке втручання в здійснення правосуддя є забороненим. Більше того, є кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судді у зв’язку зі здійсненням правосуддя. Відповідно до закону, суддя звертається одночасно до ВРП та до ОГП. Ну, і зрозуміло – Генпрокурор, якщо бачить, що є підстави, вносить (дані – ред.) в реєстр досудових розслідувань і розпочинається досудове розслідування", - зазначив Бойко.

За його словами, після надходження до ВРП заяви судді про втручання у його діяльність, шляхом автоматизованого розподілу визначається доповідач зі складу членів Вищої ради правосуддя, який після вивчення матеріалів виносить питання на розгляд органу. Якщо ВРП вбачає ознаки втручання в діяльність суду – звертається до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України й інформує парламент про факт втручання. Крім того, ВРП також має право звертатися до Генерального прокурора України.

"Ми ж прекрасно розуміємо, що ефективність встановлення всіх обставин, які пов’язані з можливим втручанням (в діяльність суду – ред.) лежить на органах досудового розслідування, тобто чи дійсно досудове розслідування є ефективним, чи встановлені всі обставини, пов’язані з втручанням в діяльність судді і, відповідно, результат досудового розслідування. Але, якщо бути відвертим, я не пам’ятаю, щоб взагалі були матеріали досудового розслідування і щоб було передано до суду (матеріали – ред.) про факт втручання в діяльність судді народного депутата", - додав Бойко.

Він зазначив, що судді щороку звертаються до ВРП – це десь від 150 до 200 звернень кожного року. Проте лише в 10% з них, за словами Бойка, ВРП констатує, що має місце факт втручання в діяльність суду. "Але якщо бути відвертим такого дієвого реагування я не пригадую", - зазначив Бойко.

Нагадаємо

Раніше президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що своїми закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко вважає, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді, визначаючи, яке рішення Феміди буде законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.