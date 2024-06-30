Партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненых российских военнослужащих во временно оккупированном Мариуполе. Об этом активисты "АТЕШ" сообщили в Telegram, передает УНН.

"АТЕШ" зафиксировал эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненых военнослужащих в Мариуполе. Наш агент зафиксировал Камаз и три Урала забитыми раненными военнослужащими рф. Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колону, а замыкала их скорая помощь с военными номерами - сообщает "АТЕШ».

Отмечается, что по количеству техники не сложно определить ситуацию на фронте и число потерь в армии рф.

Дополнение

В Донецкой области украинские партизаны обнаружили еще одну военную базу оккупационных войск рф. Вероятно, она предназначена для хранения артснарядов.