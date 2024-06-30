Киев • УНН
Боевики движения "АТЕШ" зафиксировали эвакуационную колонну, перевозившую раненых российских военнослужащих во временно оккупированном Мариуполе.
Партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненых российских военнослужащих во временно оккупированном Мариуполе. Об этом активисты "АТЕШ" сообщили в Telegram, передает УНН.
"АТЕШ" зафиксировал эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненых военнослужащих в Мариуполе. Наш агент зафиксировал Камаз и три Урала забитыми раненными военнослужащими рф. Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колону, а замыкала их скорая помощь с военными номерами
Отмечается, что по количеству техники не сложно определить ситуацию на фронте и число потерь в армии рф.
Дополнение
В Донецкой области украинские партизаны обнаружили еще одну военную базу оккупационных войск рф. Вероятно, она предназначена для хранения артснарядов.