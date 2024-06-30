Партизани зафіксували евакуаційну колону техніки, яка перевозила військовослужбовців рф у Маріуполі
Київ • УНН
Бойовики руху "АТЕШ" зафіксували евакуаційну колону, що перевозила поранених російських військовослужбовців у тимчасово окупованому Маріуполі.
Партизани руху "АТЕШ" зафіксували евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених російських військовослужбовців у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це активісти "АТЕШ" повідомили у Telegram, передає УНН.
"АТЕШ" зафіксував евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених військовослужбовців у Маріуполі. Наш агент зафіксував Камаз і три Урали забитими пораненими військовослужбовцями рф. На чолі була машина автоінспекції, яка супроводжувала колону, а замикала їх швидка допомога з військовими номерами
Зазначається, що за кількістю техніки не складно визначити ситуацію на фронті і кількість втрат в армії рф.
Доповнення
У Донецькій області українські партизани виявили ще одну військову базу окупаційних військ РФ. Ймовірно, вона призначена для зберігання артснарядів.