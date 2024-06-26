Киев • УНН
Украинские партизаны обнаружили хорошо охраняемую российскую военную базу, которая, вероятно, использовалась для хранения артиллерийских снарядов, на заброшенной ферме недалеко от села Захаровка в Донецкой области, координаты которой были предоставлены украинским силам обороны.
В Донецкой области украинские партизаны обнаружили еще одну военную базу оккупационных войск рф. Вероятно, она предназначена для хранения артснарядов. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.
детали
Агент "АТЕШ" провел разведку и обнаружил военную базу рф на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка.
В ходе наблюдения было зафиксировано несколько ключевых объектов, которые усиленно охраняются. Вероятнее всего, это места хранения артиллерийских снарядов
Партизаны также указали четкие координаты военной базы оккупантов - 47.1308800, 36.9868214. отдельно в "АТЕШ" отмечают, что все детали уже передали Силам обороны Украины.
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Напомним
"АТЕШ" отследил базу российских войск в Луганске. В результате дальнейшей разведки партизаны выяснили, что где базируется 7-я отдельная мотострелковая бригада в/ч 08807.