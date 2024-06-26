В Донецкой области украинские партизаны обнаружили еще одну военную базу оккупационных войск рф. Вероятно, она предназначена для хранения артснарядов. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

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Агент "АТЕШ" провел разведку и обнаружил военную базу рф на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка.

В ходе наблюдения было зафиксировано несколько ключевых объектов, которые усиленно охраняются. Вероятнее всего, это места хранения артиллерийских снарядов - рассказали в "АТЕШ".

Партизаны также указали четкие координаты военной базы оккупантов - 47.1308800, 36.9868214. отдельно в "АТЕШ" отмечают, что все детали уже передали Силам обороны Украины.

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Напомним

"АТЕШ" отследил базу российских войск в Луганске. В результате дальнейшей разведки партизаны выяснили, что где базируется 7-я отдельная мотострелковая бригада в/ч 08807.