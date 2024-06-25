В оккупированном Крыму россияне перебросили военную технику к аэродрому "Гвардейское" - АТЕШ
Киев • УНН
российские войска перебросили военную технику, в том числе реактивные установки БМ-21 "Град", в Симферопольский район оккупированного Крыма.
В оккупированном Крыму российские войска перебросили технику в Симферопольский район. Об этом сообщили партизаны из подпольного движения "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Была зафиксирована переброска техники и личного состава в районе Симферополя, в том числе системы БМ-21 "ГРАД" в район аэродрома "Гвардейское"
В "АТЕШ" подчеркивают, что их агенты следят за всеми перемещениями оккупантов и их техники во всех уголках Крыма.
В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ24 июня 2024, 15:08 • 23690 просмотров
Напомним
Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупантам в Крыму удалось возобновить работу Керченской паромной переправы, которая была поражена Силами обороны в конце мая.