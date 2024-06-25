В оккупированном Крыму россияне перебросили военную технику к аэродрому "Гвардейское" - АТЕШ

В оккупированном Крыму российские войска перебросили технику в Симферопольский район. Об этом сообщили партизаны из подпольного движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Была зафиксирована переброска техники и личного состава в районе Симферополя, в том числе системы БМ-21 "ГРАД" в район аэродрома "Гвардейское" - - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" подчеркивают, что их агенты следят за всеми перемещениями оккупантов и их техники во всех уголках Крыма.

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Напомним

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупантам в Крыму удалось возобновить работу Керченской паромной переправы, которая была поражена Силами обороны в конце мая.