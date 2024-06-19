Окупантам у Криму вдалося відновити роботу пошкодженої поромної переправи - Плетенчук
Київ • УНН
Російським окупантам у Криму вдалося відновити роботу Керченської поромної переправи, яка була пошкоджена наприкінці травня.
Російським окупантам у Криму вдалося відновити роботу Керченської поромної переправи, яка була уражена Силами оборони наприкінці травня. Про це під час брифінгу 18 червня розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.
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"Що стосується питання логістики, логістичного забезпечення Криму. Це найбільш зараз актуальне питання. Бачимо, що фактично угрупування продовжує забезпечуватися за рахунок паромної переправи, яку цивільною можна назвати дуже умовно, враховуючи те, що на ній лежить більше, ніж три чверті військової логістики для забезпечення Криму та південного угруповання, яке воює на південному напрямку", - сказав Плетенчук.
На уточнююче запитання, чи можна сказати, що поромну переправу, яка була пошкоджена українськими ударами, окупантам вдалося відновити, Плетенчук відповів: "Можу констатувати, що переправа зараз працює".
Нагадаємо
У ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі.