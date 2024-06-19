Российским оккупантам в Крыму удалось возобновить работу Керченской паромной переправы, которая была поражена Силами обороны в конце мая. Об этом во время брифинга 18 июня рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

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"Что касается вопроса логистики, логистического обеспечения Крыма. Это наиболее сейчас актуальный вопрос. Видим, что фактически группировка продолжает обеспечиваться за счет паромной переправы, которую гражданской можно назвать очень условно, учитывая то, что на ней лежит более трех четвертей военной логистики для обеспечения Крыма и южной группировки, которая воюет на южном направлении", - сказал Плетенчук.

На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что паромную переправу, которая была повреждена украинскими ударами, оккупантам удалось восстановить, Плетенчук ответил: "Могу констатировать, что переправа сейчас работает".

Напомним

В ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе.