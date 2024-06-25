В окупованому Криму росіяни перекинули військову техніку до аеродрому "Гвардійське" - АТЕШ
Київ • УНН
російські війська перекинули військову техніку, в тому числі реактивні установки БМ-21 "Град", в Сімферопольський район окупованого Криму.
В окупованому Криму російські війська перекинули техніку до Сімферопольського району. Про це повідомили партизани з підпільного руху "АТЕШ", передає УНН.
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Було зафіксовано перекидання техніки та особового складу в районі Сімферополя, у тому числі системи БМ-21 "ГРАД" у район аеродрому "Гвардійське"
В "АТЕШ" підкреслюють, що їхні агенти стежать за всіма переміщеннями окупантів та їхньої техніки у всіх куточках Криму.
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