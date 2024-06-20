Агент "АТЕШ" розвідав базу російських військ в окупованому Луганську
Київ • УНН
Агент руху "АТЕШ" відстежив базу російських військ в тимчасово окупованому Луганську.
У русі "АТЕШ" повідомили, що їхній агент відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську, показавши відповідні кадри, пише УНН.
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"АТЕШ" відстежив базу російських військ у Луганську. Наш агент провів спостереження за російською військовою технікою, що привела до військової бази. В результаті подальшої розвідки ми встановили, що дана точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807", - ідеться у повідомленні руху у Telegram.
Там зазначили, що раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку рф з 2014 року використовує для паркування військової техніки.
Окупанти у Криму готуються до висадки десанту ЗСУ - "АТЕШ"19.06.24, 12:21 • 51471 перегляд