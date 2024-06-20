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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4064 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Агент "АТЕШ" розвідав базу російських військ в окупованому Луганську

Київ • УНН

 • 20702 перегляди

Агент руху "АТЕШ" відстежив базу російських військ в тимчасово окупованому Луганську.

Агент "АТЕШ" розвідав базу російських військ в окупованому Луганську

У русі "АТЕШ" повідомили, що їхній агент відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську, показавши відповідні кадри, пише УНН.

Деталі

"АТЕШ" відстежив базу російських військ у Луганську. Наш агент провів спостереження за російською військовою технікою, що привела до військової бази. В результаті подальшої розвідки ми встановили, що дана точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807", - ідеться у повідомленні руху у Telegram.

Там зазначили, що раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку рф з 2014 року використовує для паркування військової техніки.

Окупанти у Криму готуються до висадки десанту ЗСУ - "АТЕШ"19.06.24, 12:21 • 51471 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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