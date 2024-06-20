В движении "АТЕШ" сообщили, что их агент отследил базу российских войск во временно оккупированном Луганске, показав соответствующие кадры, пишет УНН.

Детали

"АТЕШ" отследил базу российских войск в Луганске. Наш агент провел наблюдение за российской военной техникой, приведшей к военной базе. В результате дальнейшей разведки мы установили, что данная точка принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде, в/ч 08807", - говорится в сообщении движения в Telegram.

Там отметили, что ранее InformNapalm сообщали о базе "ТрансПеле", которую рф с 2014 года использует для парковки военной техники.

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