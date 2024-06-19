Украинские партизаны провели разведку во временно оккупированной Евпатории в Крыму и обнаружили новые огневые точки рф, количество которых заметно увеличилось. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Агент "АТЕШ" провел разведку в Евпатории и обнаружил новые огневые точки, количество которых заметно увеличилось. Также, старые позиции активно модернизируют и укрепляют, что в свою очередь указывает на то, что ВС России готовится к худшему сценарию ситуации на фронте, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что военнослужащие 68 отдельного морского инженерного полка, которые занимаются сооружением фортификационных объектов и запасных позиций, все чаще обсуждают перспективы использования Украиной истребителей F-16 и ракетного вооружения по всему полуострову.

Напомним

Партизаны "АТЕШ" обнаружили противолодочный корабль ВМФ России МПК-49 "Александровец" в Стрелецкой бухте Севастополя во время разведывательной операции, собрав важные данные о военном присутствии в этом районе.