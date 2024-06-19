Окупанти у Криму готуються до висадки десанту ЗСУ - "АТЕШ"
Київ • УНН
Окупанти в Криму готуються до можливого десанту Збройних сил України, оскільки українські партизани виявили нові російські вогневі точки та укріплення, що будуються в Євпаторії.
Українські партизани провели розвідку у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму та виявили нові вогневі точки рф, кількість яких помітно збільшилась. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
Агент "АТЕШ" провів розвідку в Євпаторії та виявив нові вогневі точки, кількість яких помітно збільшилась. Також, старі позиції активно модернізують і зміцнюють, що своєю чергою вказує на те, що ВС росії готується до гіршого сценарію ситуації на фронті,
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Зазначається, що військовослужбовці 68 окремого морського інженерного полку, які займаються спорудженням фортифікаційних об'єктів та запасних позицій, дедалі частіше обговорюють перспективи використання Україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всьому півострові.
Нагадаємо
Партизани "АТЕШ" виявили протичовновий корабель ВМФ росії МПК-49 "Олександрівець" у Стрілецькій бухті Севастополя під час розвідувальної операції, зібравши важливі дані про військову присутність у цьому районі.