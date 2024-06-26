На Донеччині партизани "АТЕШ" виявили військову частину окупантів, де рф може зберігати снаряди
Київ • УНН
Українські партизани виявили добре охоронювану російську військову базу, яка, ймовірно, використовувалася для зберігання артилерійських снарядів, на покинутій фермі недалеко від села Захарівка в Донецькій області, координати якої були надані українським силам оборони.
У Донецькій області українські партизани виявили ще одну військову базу окупаційних військ рф. Ймовірно, вона призначена для зберігання артснарядів. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Агент "АТЕШ" провів розвідку та виявив військову базу рф на покинутій фермі, неподалік населеного пункту Захарівка.
У ході спостереження було зафіксовано декілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів
Партизани також вказали чіткі координати військової бази окупантів - 47.1308800, 36.9868214. Окремо в "АТЕШ" наголошують, що всі деталі вже передали Силам оборони України.
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Нагадаємо
"АТЕШ" відстежив базу російських військ у Луганську. В результаті подальшої розвідки партизани з'ясували, що де базується 7-й окрема мотострілецька бригада в/ч 08807.