В воскресенье, 30 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, было слышно по меньшей мере 8 последовательных взрывов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Бердянск. Две волны взрывов. Местные говорят о как минимум 8 последовательных", - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, посеяне отчитываются, что все "сбили", но заявляют об обломках.

"Ждем подтверждения с места, чем именно сбивали. Районом аэропорта, промзоной или портом", - добавил Андрющенко.

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