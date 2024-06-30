В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів: що відомо
Київ • УНН
У неділю, 30 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталося щонайменше 8 вибухів поспіль.
У неділю, 30 червня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунала серія вибухів. За словами місцевих жителів, було чутно щонайменше 8 послідовних вибухів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
"Бердянськ. Дві хвилі вибухів. Місцеві кажуть про щонайменше 8 послідовних", - написав Андрющенко у Telegram.
За його словами, посіяни звітують, що все "збили", але заявляють про уламки.
"Чекаємо підтвердження з місця, чим саме збивали. Районом аеропорту, промзоною чи портом", - додав Андрющенко.
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